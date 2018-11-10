Игра со «Спартаком» в Уфе: будут футболки, глинтвейн и смартфоны для болельщиков
Сегодня, 12:39СпортРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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Также 11 ноября болельщики познакомятся с новым талисманом ФК «Уфа».
Сюжеты: Болеем за наших
Завтра, 11 ноября, на стадионе «Нефтяник» состоится последняя домашняя игра уфимского футбольного клуба в этом году. Клуб приготовил для болельщиков ряд сюрпризов, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».
- Это розыгрыш современных смартфонов, от нашего партнера BingoBoom, раздача модных футболок, бесплатный горячий глинтвейн и знакомство с новым талисманом клуба – Пчелой, - поделились в клубе.
Игра начнется в 16.00 уфимского времени. Соперник уфимцев, московский «Спартак» накануне одержал волевую победу в Лиге Европы над «Рейнджерс» (Глазго) – 4:3, трижды уступая в счете. «Уфа» в последнем матче уступила «Крыльям Советов» (1:2) и сменила главного тренера.
Уфимскую команду впервые на поле выведет Дмитрий Кириченко.
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