Игра со «Спартаком» в Уфе: будут футболки, глинтвейн и смартфоны для болельщиков

Завтра, 11 ноября, на стадионе «Нефтяник» состоится последняя домашняя игра уфимского футбольного клуба в этом году. Клуб приготовил для болельщиков ряд сюрпризов, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».

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Игра начнется в 16.00 уфимского времени. Соперник уфимцев, московский «Спартак» накануне одержал волевую победу в Лиге Европы над «Рейнджерс» (Глазго) – 4:3, трижды уступая в счете. «Уфа» в последнем матче уступила «Крыльям Советов» (1:2) и сменила главного тренера.