В Башкирии появится центр спорта и отдыха

Он расположится в Салаватском районе республики.

9 ноября в рамках заседания по экономическому развитию Зауралья состоялась презентация инвестпроекта «Туристический аграрно-этнографический комплекс спорта и отдыха «Салауат Ватаны» в Салаватском районе республики, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Запланирован выезд в Салаватский район инициатора проекта и представителей госкомитета республики по предпринимательству и туризму для выбора площадки для реализации проекта и разработки его концепции.