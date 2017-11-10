В Башкирии появится центр спорта и отдыха

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Он расположится в Салаватском районе республики.
9 ноября в рамках заседания по экономическому развитию Зауралья состоялась презентация инвестпроекта «Туристический аграрно-этнографический комплекс спорта и отдыха «Салауат Ватаны» в Салаватском районе республики, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Запланирован выезд в Салаватский район инициатора проекта и представителей госкомитета республики по предпринимательству и туризму для выбора площадки для реализации проекта и разработки его концепции.
Проект планируют презентовать в декабре 2017 года.
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