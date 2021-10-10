Параальпинист Рустам Набиев посвятил покорение вершины на руках памяти ушедшей мамы

Рустам Набиев, ранее более известный как десантник, выживший после обрушения казармы в Омске, но лишившийся тогда ног, признался в интервью журналистам, что решил посвятить восхождение на восьмитысячную вершину Манаслу памяти своей ушедшей из жизни мамы.

Особенность его восхождения заключается в том, что обезноженный спортсмен покорял горную вершину подтягиваясь к ней на руках по протянутому другими альпинистами тросу. Таким же способом год назад он покорил гору Эльбрус, посвятив тот свой подвиг жене и маленьким дочуркам. Рустам признался, что этот подвиг дался ему очень нелегко, пришлось сменить семь пар рукавиц, которые он стер при восхождении до дыр. В его сообщениях в Инстаграм чувствовалось, насколько ему тяжело физически, однако упорство и мужество помогли достичь цели. Напомним, Рустам Набиев стал не первым уфимцем, совершившим восхождение на Манаслу в этом сезоне. 28 сентября это сделал уфимский предприниматель Сергей Белкин.

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