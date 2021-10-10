Параальпинист Рустам Набиев посвятил покорение вершины на руках памяти ушедшей мамы

Параальпинист Рустам Набиев посвятил покорение вершины на руках памяти ушедшей мамы
Параальпинист Рустам Набиев посвятил покорение вершины на руках памяти ушедшей мамы
Вчера, 10:42СпортТатьяна МайороваФото: Instagram.com
Рустам Набиев, ранее более известный как десантник, выживший после обрушения казармы в Омске, но лишившийся тогда ног, признался в интервью журналистам, что решил посвятить восхождение на восьмитысячную вершину Манаслу памяти своей ушедшей из жизни мамы.

Особенность его восхождения заключается в том, что обезноженный спортсмен покорял горную вершину подтягиваясь к ней на руках по протянутому другими альпинистами тросу. Таким же способом год назад он покорил гору Эльбрус, посвятив тот свой подвиг жене и маленьким дочуркам.

Рустам признался, что этот подвиг дался ему очень нелегко, пришлось сменить семь пар рукавиц, которые он стер при восхождении до дыр. В его сообщениях в Инстаграм чувствовалось, насколько ему тяжело физически, однако упорство и мужество помогли достичь цели.

Напомним, Рустам Набиев стал не первым уфимцем, совершившим восхождение на Манаслу в этом сезоне. 28 сентября это сделал уфимский предприниматель Сергей Белкин.

Материалы по теме:
инвалиды
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы