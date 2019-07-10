В Уфе официально открылись 53-е летние Международные Детские Игры

Сегодня, 10 июля, в пять часов вечера в Уфе началась церемония открытия 53-х летних Международных детских игр.

На площадку «Уфа-Арены» первыми вышли сборные команды Австралии и Австрии. Всего в Играх примут участие 1192 спортсмена в возрасте от 12 до 15 лет из 84 городов 29 стран мира. В том числе в Уфу прибыли юные спортсмены из Китая, Канады, Греции и Ирландии. Самая представительная делегация прибыла из Израиля, из этой страны представлены 9 городов. Соревнования по девяти видам спорта начнутся завтра, 11 июля.

Уже известно, что поболеть за юных спортсменов в Уфу приедут олимпийские чемпионы - генеральный секретарь Олимпийского комитета РФ, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, четырехкратный чемпион по плаванию Александр Попов, трехкратный чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, а также замминистра спорта РФ Сергей Косилов, президент федерации РФ по спортивной борьбе Михаил Мамиашвили и другие. Об этом сообщил министр молодежной политики и спорта Руслан Хабибов.

Ранее мы писали о вандалах, которые сломали новые арт-объекты, установленные в Уфе к Международным Детским Играм и мэре Уфы Ульфате Мустафине, который отказался называть сумму вложений на игры.