Нападающего «Уфы» внесли в список лучших футболистов по игре головой

Рейтинг опубликовала газета «Спорт-экспресс». По данным издания, уфимский нападающий Сильвестр Игбун – самый низкорослый среди всех участников рейтинга. Несмотря на это, ему удалось два раза забить гол ударом головой, один из которых он забил в ворота «Спартака».

- Сильвестр выигрывает треть верховых единоборств, но по их количеству в среднем за матч уступает только Зе Луишу и Заболотному, - пишет издание. Можно вспомнить, что ранее за "Уфу" играл и Антон Заболотный (в сезоне 2013-2014 г)