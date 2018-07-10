Нападающего «Уфы» внесли в список лучших футболистов по игре головой
Сегодня, 11:34СпортЗиля Аскерова
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Сильвестр Игбун - самый низкорослый среди всех футболистов, вошедших в рейтинг.
Сюжеты: Болеем за наших
Рейтинг опубликовала газета «Спорт-экспресс». По данным издания, уфимский нападающий Сильвестр Игбун – самый низкорослый среди всех участников рейтинга. Несмотря на это, ему удалось два раза забить гол ударом головой, один из которых он забил в ворота «Спартака».
- Сильвестр выигрывает треть верховых единоборств, но по их количеству в среднем за матч уступает только Зе Луишу и Заболотному, - пишет издание. Можно вспомнить, что ранее за "Уфу" играл и Антон Заболотный (в сезоне 2013-2014 г)
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