Тарасова считает, что спортсмены должны последовать примеру Ласицкене

Тарасова считает, что спортсмены должны последовать примеру Ласицкене

Тарасова считает, что спортсмены должны последовать примеру Ласицкене

Вчера, 23:00
Спорт
Фото: pxhere.com
Накануне легкоатлетка написала открытое письмо Томасу Баху.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала комментарий относительно того, что победительница Игр Мария Ласицкене эмоционально обратилась к главе МОК Томасу Баху по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на РИА Новости.

По словам наставницы, примеру Ласицкене должны последовать и другие спортсмены, чтобы общими усилиями защитить страну от нападок Запада.

Напомним, что Мария в открытом письме раскритиковала президента Международного олимпийского комитета, отметив отсутствие у него смелости для отмены санкций против сборной России.

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