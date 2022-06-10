Тарасова считает, что спортсмены должны последовать примеру Ласицкене

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала комментарий относительно того, что победительница Игр Мария Ласицкене эмоционально обратилась к главе МОК Томасу Баху по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на РИА Новости.
По словам наставницы, примеру Ласицкене должны последовать и другие спортсмены, чтобы общими усилиями защитить страну от нападок Запада.
Напомним, что Мария в открытом письме раскритиковала президента Международного олимпийского комитета, отметив отсутствие у него смелости для отмены санкций против сборной России.