«Спартак» направил благодарственное письмо певице МакSим в день ее рождения

«Спартак» направил благодарственное письмо певице МакSим в день ее рождения

«Спартак» направил благодарственное письмо певице МакSим в день ее рождения

Сегодня, 00:03
Спорт
Фото: pixabay.com
В клубе отметили исторически сложившуюся связь с представителями искусства и творчества, а также напомнили, что исполнительница фактически стала автором неофициального гимна красно-белых.

Напомним, в репертуаре артистки есть композиция «Знаешь ли ты…», которая особенно полюбилась спартаковским фанатам. До того, как объединения активных болельщиков команды объявили бойкот посещению домашних матчей из-за принятия закона о введении системы fan-ID, песня традиционно звучала в их исполнении во время каждой игры, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport24. Также певица стала гостем финала Кубка России и после завоевания «Спартаком» трофея исполнила свой хит перед 70 тысячами зрителей в «Лужниках».

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