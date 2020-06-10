Футболист «Спартака» Бакаев начал тренировки в общей группе после выздоровления

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сегодня впервые после выздоровления от инфекции COVID-19 приступил к тренировкам в общей группе вместе с другими игроками команды Доменико Тедеско. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу московского клуба.