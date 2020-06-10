Футболист «Спартака» Бакаев начал тренировки в общей группе после выздоровления
Сегодня, 16:57СпортФото: pxhere.com
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О заражении стало известно 21 мая.
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сегодня впервые после выздоровления от инфекции COVID-19 приступил к тренировкам в общей группе вместе с другими игроками команды Доменико Тедеско. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу московского клуба.
21 мая у Бакаева была диагностирована коронавирусная инфекция в активной фазе. На минувшей неделе стало известно, что опасное заболевание перенес и младший брат Зелимхана Солтмурад, который выступает за казанский «Рубин».
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