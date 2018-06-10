Россия завершила Лигу наций в Уфе волевой победой над Ираном

Заключительный матч третьего тура предварительного этапа волейбольной Лиги наций в Уфе сборная России сыграла с Ираном.

Иранцы неплохо показали себя накануне, сыграв 2:3 с Бразилией, имеющей рейтинг N1 в мировом волейболе. И такой же характер проявили в игре с Россией.

В упорной борьбе они вырвали победу в первом сете - 30:28.

Второй сет также выдался упорным, то россияне имели перевес в два очка, то тут же его теряли, и вперед выходила сборная Ирана. 27:25 - в пользу россиян.

Третий сет также заставил понервничать болельщиков, 27:25 - снова россияне впереди.