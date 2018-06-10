«Амкар должен жить»: В Уфе болельщики поддержали пермский клуб

Такой плакат они развернули после завершения волейбольной Лиги наций.
Сразу после завершения матча Россия-Иран болельщики решили поддержать пермский футбольный клуб «Амкар», который сейчас находится под угрозой закрытия.
Они развернули плакат со словами «Амкар должен жить». Акцию поддержал главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников и некоторые игроки сборной.
Футбольный клуб «Амкар» вслед за обладателем Кубка России «Тосно» из-за финансовых проблем может прекратить свое существование.
Ранее в интервью РИА "Новости" генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с этими двумя клубами:
– Я сожалею, что такое сегодня происходит с этими двумя командами. О том, что «Тосно» добился высокого результата, завоевав Кубок России, и прекратил существование. Тем более, что может исчезнуть «Амкар» – клуб с богатой историей и большим потенциалом. Это наши соседи, и очень прискорбно, что в клубах возникла такая ситуация.