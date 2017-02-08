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ФК «Уфа» первый матч нового сезона проведет 16 июля
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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ФК «Уфа» первый матч нового сезона проведет 16 июля
Сегодня, 15:14СпортФото: Пресс-служба ФК "Уфа"
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