ФК «Уфа» первый матч нового сезона проведет 16 июля

Представители клубов утвердили регламенты и календарь РОСГОССТРАХ Чемпионата России сезона 2017-2018 гг., который в ближайшее время будет утвержден на заседании Исполкома Российского футбольного союза и опубликован на сайте РФПЛ.

Свой первый матч в новом сезоне ФК «Уфа» должен сыграть 16 июля против новичка российской премьер – лиги клуба «Тосно» из Ленинградской области. Первый домашний матч уфимский клуб проведет 23 июля. На своем поле «горожане» примут чемпионов России 2017 года московский «Спартак»

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