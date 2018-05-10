Черчесов объявит во Вконтакте расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

Завтра, 11 мая, главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов объявит расширенный список игроков, которые пройдут подготовку к чемпионату мира по футболу в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте. Трансляция начнётся в сообществе Вконтакте «Сборная России по футболу» в 13:00.

Летом 2018 года Россия впервые примет чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.