Черчесов объявит во Вконтакте расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
Сегодня, 16:31СпортРустэм Башкирцев
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Главный тренер национальной сборной России по футболу объявит список уже завтра.
Завтра, 11 мая, главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов объявит расширенный список игроков, которые пройдут подготовку к чемпионату мира по футболу в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте. Трансляция начнётся в сообществе Вконтакте «Сборная России по футболу» в 13:00.
Летом 2018 года Россия впервые примет чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Для уфимских болельщиков интересно, войдут ли в состав сборной России футболисты, поигравшие в «Уфе», в частности вратарь Лунев, защитник Васин, нападающий Заболотный.
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