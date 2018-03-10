«Уфа» победила «Анжи» в матче молодежного первенства России по футболу
Сегодня, 14:29СпортРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
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Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу уфимцев.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня на уфимском стадионе «Нефтяник» завершился матч 22-го тура молодежного первенства чемпионата России по футболу между «Уфой» и «Анжи».
Единственный гол на 11-й минуте забил Линар Мухаметшин.
По итогам тура молодежка «Уфы» набрала 32 очка и поднялась на 7-е место. «Анжи» с 26 очками опустился на 12-е место.
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