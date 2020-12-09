«Зализать раны». ФК «Уфа» обсудит с Шамилем Газизовым возможность возвращения

«Зализать раны». ФК «Уфа» обсудит с Шамилем Газизовым возможность возвращения

Вчера, 13:36СпортАнтон СеливерстовPhoto: «Спартак» Москва
Председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с должности гендиректора московского «Спартака». Напомним, до переезда в столицу России Газизов занимал аналогичный пост в уфимском клубе.

Мурзагулов признался Mkset, что его удивило решение руководства московской команды. По его мнению, увольнение Газизова не связано со спортивными результатами «Спартака».

— Спартак делит первое-второе место с «Зенитом», а до прихода Шамиля занимал 11 место, и клуб объявлял о сокращении бюджета, — отметил руководитель ФК «Уфа». — Теоретически, с другим гендиректором «Спартак» мог ещё ниже оказаться. Думаю, вопрос не в качестве его работы. Шамиль — не искушенный в политических интригах человек, никогда ими не занимался, он — человек достаточно прямолинейный, честный такой, открытый. В этом смысле ему в Москве, наверное, было тяжело. Там всё-таки надо быть, как бы сказать помягче, ужом. Когда ему только поступило предложение от «Спартака», я его предупреждал, что ему тяжело будет в этом смысле.

Также Ростислав Мурзагулов оценил возможность возвращения Шамиля Газизова в «Уфу». Он объяснил, что конкретных переговоров об этом пока не было, — специалист лишь планирует приехать в Уфу, чтобы повидаться с родителями.

— Я лично был бы рад, но у нас такие решения кадровые принимает глава республики Радий Хабиров, — сказал Мурзагулов. — Если Шамиль захочет вернуться, я главе об этом с удовольствием доложу. Мы созвонились, он сказал, что вернется в Уфу, что называется, раны зализать, мы встретимся, переговорим и обсудим, какие перспективы для сотрудничества есть.

Комментарий у самого Шамиля Газизова оперативно получить не удалось.

Напомним, Газизов работал в ФК «Уфа» с 2012 года. При нём клуб вышел в РПЛ и добился лучшего результата в своей истории — 6 место в высшем российском турнире по футболу и выход в еврокубки. После ухода Газизова в июле 2020 года должность гендиректора занял его бывший помощник Ринат Шайбеков.

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