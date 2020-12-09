«Зализать раны». ФК «Уфа» обсудит с Шамилем Газизовым возможность возвращения

— Спартак делит первое-второе место с «Зенитом», а до прихода Шамиля занимал 11 место, и клуб объявлял о сокращении бюджета, — отметил руководитель ФК «Уфа». — Теоретически, с другим гендиректором «Спартак» мог ещё ниже оказаться. Думаю, вопрос не в качестве его работы. Шамиль — не искушенный в политических интригах человек, никогда ими не занимался, он — человек достаточно прямолинейный, честный такой, открытый. В этом смысле ему в Москве, наверное, было тяжело. Там всё-таки надо быть, как бы сказать помягче, ужом. Когда ему только поступило предложение от «Спартака», я его предупреждал, что ему тяжело будет в этом смысле.