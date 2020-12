Холифилд заявил, что договорился о поединке с Тайсоном

Американский боксер Эвандер Холифилд публично заявил о том, что договорился о проведении выставочного поединка с другим бывшим абсолютном чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Майком Тайсоном.

«Да, мы общались с Майком. Похоже, бой состоится. Давайте просто сделаем это!» – сообщил журналистам 58-летний Холифилд, сообщает «Советский спорт». Напомним, что 28 ноября 54-летний Тайсон провел 8-раундовый показательный поединок против 51-летнего Роя Джонса-младшего. Раздельным решением судей была зафиксирована ничья. В ноябре 1996 году Холифилд победил Тайсона техническим нокаутом в 11-м раунде, завоевав титул чемпиона мира по версии WBA. В июне 1997-го состоялся реванш. Тайсон был дисквалифицирован за то, что укусил соперника за ухо.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter