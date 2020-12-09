Холифилд заявил, что договорился о поединке с Тайсоном

Холифилд заявил, что договорился о поединке с Тайсоном

Вчера, 15:14СпортPhoto: pxhere.com
Американский боксер Эвандер Холифилд публично заявил о том, что договорился о проведении выставочного поединка с другим бывшим абсолютном чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Майком Тайсоном.

«Да, мы общались с Майком. Похоже, бой состоится. Давайте просто сделаем это!» – сообщил журналистам 58-летний Холифилд, сообщает «Советский спорт».

Напомним, что 28 ноября 54-летний Тайсон провел 8-раундовый показательный поединок против 51-летнего Роя Джонса-младшего. Раздельным решением судей была зафиксирована ничья.

В ноябре 1996 году Холифилд победил Тайсона техническим нокаутом в 11-м раунде, завоевав титул чемпиона мира по версии WBA. В июне 1997-го состоялся реванш. Тайсон был дисквалифицирован за то, что укусил соперника за ухо.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы