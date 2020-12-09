Холифилд заявил, что договорился о поединке с Тайсоном

В ноябре 1996 году Холифилд победил Тайсона техническим нокаутом в 11-м раунде, завоевав титул чемпиона мира по версии WBA. В июне 1997-го состоялся реванш. Тайсон был дисквалифицирован за то, что укусил соперника за ухо.