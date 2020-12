«Это моё решение». Шамиль Газизов прокомментировал увольнение из ФК «Спартак»

Бывший гендиректор московского ФК «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал своё увольнение. Как он рассказал Mkset, это было его решением.

Напомним, Газизов перешёл в «Спартак» с аналогичной должности ФК «Уфа» в июле, но, несмотря на то, что сейчас клуб занимает второе место, вчера, 8 декабря, было объявлено о его увольнении. СМИ писали, что это может быть связано с конфликтом внутри управления, в частности, Шамиля Газизова — с подругой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой. Однако ни сам клуб, ни Газизов эту информацию не подтвердили. — Это моё решение, — ответил Газизов Mkset. На вопрос о возможном возвращении в ФК «Уфа» Шамиль Газизов заметил, что «пока рано об этом говорить». Ранее 9 декабря председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов рассказал Mkset, что планируется встреча, на которой с Газизовым обсудят перспективы возможного сотрудничества. Шамиль Газизов работал в ФК «Уфа» с 2012 года. При нём клуб вышел в РПЛ и добился лучшего результата в своей истории — 6 место в главном российском турнире по футболу и выход в еврокубки. После ухода Газизова «Уфу» возглавил его бывший помощник Ринат Шайбеков.

