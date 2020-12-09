«Это моё решение». Шамиль Газизов прокомментировал увольнение из ФК «Спартак»

«Это моё решение». Шамиль Газизов прокомментировал увольнение из ФК «Спартак»

Вчера, 17:05СпортАнтон СеливерстовPhoto: ФК "Уфа "
Бывший гендиректор московского ФК «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал своё увольнение. Как он рассказал Mkset, это было его решением.

Напомним, Газизов перешёл в «Спартак» с аналогичной должности ФК «Уфа» в июле, но, несмотря на то, что сейчас клуб занимает второе место, вчера, 8 декабря, было объявлено о его увольнении. СМИ писали, что это может быть связано с конфликтом внутри управления, в частности, Шамиля Газизова — с подругой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой. Однако ни сам клуб, ни Газизов эту информацию не подтвердили.

— Это моё решение, — ответил Газизов Mkset.

На вопрос о возможном возвращении в ФК «Уфа» Шамиль Газизов заметил, что «пока рано об этом говорить».

Ранее 9 декабря председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов рассказал Mkset, что планируется встреча, на которой с Газизовым обсудят перспективы возможного сотрудничества.

Шамиль Газизов работал в ФК «Уфа» с 2012 года. При нём клуб вышел в РПЛ и добился лучшего результата в своей истории — 6 место в главном российском турнире по футболу и выход в еврокубки. После ухода Газизова «Уфу» возглавил его бывший помощник Ринат Шайбеков.

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