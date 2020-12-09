«Это моё решение». Шамиль Газизов прокомментировал увольнение из ФК «Спартак»

Напомним, Газизов перешёл в «Спартак» с аналогичной должности ФК «Уфа» в июле, но, несмотря на то, что сейчас клуб занимает второе место, вчера, 8 декабря, было объявлено о его увольнении. СМИ писали, что это может быть связано с конфликтом внутри управления, в частности, Шамиля Газизова — с подругой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой. Однако ни сам клуб, ни Газизов эту информацию не подтвердили.