Дриусси прокомментировал ситуацию со своими недавними скандальными высказываниями

Дриусси прокомментировал ситуацию со своими недавними скандальными высказываниями

Сегодня, 01:33Спорт
Себастьян Дриусси: В связи с ситуацией, которая сложилась после слов о моей позиции на поле, я был еще больше мотивирован.

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси после матча с дортмундской «Боруссией» (1:2) прокомментировал ситуацию со своими недавними скандальными высказываниями.

Напомним, что ранее 24-летний аргентинец выразил недовольство своей игровой позицией на поле и заявил о желании покинуть питерцев этой зимой.

«В связи с ситуацией, которая сложилась после моих слов, сказанных во время общения с друзьями, я был еще больше мотивирован. Я понимал, что в игре с «Боруссией» мне необходимо выложиться на сто процентов. Действительно, мне максимально комфортно играть именно на позиции нападающего, так как я выступал в атаке еще с самых ранних лет», – приводит слова Дриусси «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт УЕФА.

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