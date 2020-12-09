Дриусси прокомментировал ситуацию со своими недавними скандальными высказываниями

«В связи с ситуацией, которая сложилась после моих слов, сказанных во время общения с друзьями, я был еще больше мотивирован. Я понимал, что в игре с «Боруссией» мне необходимо выложиться на сто процентов. Действительно, мне максимально комфортно играть именно на позиции нападающего, так как я выступал в атаке еще с самых ранних лет», – приводит слова Дриусси «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт УЕФА.