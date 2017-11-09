ФК «Уфа» просмотрит трех игроков молодежки на Кипре

Уфимский футбольный клуб проводит там учебно-тренировочный сбор.

ФК «Уфа» вчера, 8 ноября, отправился на Кипр, где проведет учебно-тренировочный сбор. Как и обещал главный тренер клуба Сергей Семак, на сборах он будет просматривать игроков молодежного состава клуба.

На этот раз в сборах принимают участие защитник Марк Криворог, полузащитник Андрей Власов и нападающий Вячеслав Журавлев.

На Кипре уфимская команда примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017. Завтра, 10 ноября, «Уфа» сыграет с «АЕЛ» (Лимасол), а 11 ноября – с ФК Пафос (Пафос).