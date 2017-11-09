ФК «Уфа» просмотрит трех игроков молодежки на Кипре
Сегодня, 11:26СпортРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
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Уфимский футбольный клуб проводит там учебно-тренировочный сбор.
ФК «Уфа» вчера, 8 ноября, отправился на Кипр, где проведет учебно-тренировочный сбор. Как и обещал главный тренер клуба Сергей Семак, на сборах он будет просматривать игроков молодежного состава клуба.
На этот раз в сборах принимают участие защитник Марк Криворог, полузащитник Андрей Власов и нападающий Вячеслав Журавлев.
На Кипре уфимская команда примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017. Завтра, 10 ноября, «Уфа» сыграет с «АЕЛ» (Лимасол), а 11 ноября – с ФК Пафос (Пафос).
19 ноября в рамках чемпионата премьер-лиги уфимцы на своем поле примут екатеринбургский «Урал».
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