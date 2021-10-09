В Уфе хотят построить пантеон героев спортивной славы

Радий Хабиров сообщил, что в Уфе планируется построить уникальный архитектурный объект — пантеон героев спортивной славы. Об этом было сказано на сегодняшней встрече с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым и спортивной общественностью региона.
По словам главы республики, к 2024 году планируется максимально «насытить» города и районы республики спортивными объектами. Так, в Уфе планируется построить центры волейбола, фехтования и борьбы, а также ряд бассейнов, ФОКов и ледовых площадок.
— По количеству таких сооружений мы занимаем второе место в стране, — уточнил Радий Хабиров. — Но еще три года назад в 16 районах не было бассейнов. Мы планируем построить их до 2024 года.
По словам президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, Уфа — один из важнейших спортивных центров на карте страны:
— Здесь очень внимательно относятся к вопросу ЗОЖ и развитию физической культуры. Это подтверждают российские и международные эксперты, организаторы соревнований различного уровня. Проведение в регионах спортивных мероприятий дает возможность жителям познакомиться с прославленными спортсменами, мотивирует людей разного возраста заниматься физкультурой. В этом плане большую роль играет развитая инфраструктура Башкортостана.