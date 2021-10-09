Радий Хабиров: Уфа способна подготовить инфраструктуру для зимних Олимпийских игр

— Мы исходим из того, что спорт должен стать самой что ни на есть национальной идеей. Понятно, что власть должна решать вопросы экономики, ЖКХ, образования и других сфер. Но спорт — это то, на что мы опираемся в формировании здорового образа жизни наших граждан, — отметил глава региона на встрече с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым, прибывшим в Уфу для участия в мероприятиях Всероссийского дня ходьбы.