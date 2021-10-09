Радий Хабиров: Уфа способна подготовить инфраструктуру для зимних Олимпийских игр

Радий Хабиров: Уфа способна подготовить инфраструктуру для зимних Олимпийских игр
Радий Хабиров: Уфа способна подготовить инфраструктуру для зимних Олимпийских игр
Вчера, 16:50СпортАндрей КоролевФото: pixabay.com
По словам главы республики, это «далекая перспектива».

Радий Хабиров, общаясь с журналистами, отметил, что Уфа способна подготовить инфраструктуру для проведения здесь зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.

— Наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для [зимних] Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем, — подчеркнул глава республики.

Напомним, Россия лишь однажды принимала зимние Олимпийские игры — в 2014 году в Сочи.

По словам Радия Хабирова, в Башкирии накоплен огромный опыт организации спортивных мероприятий. В августе этого года в республике прошло Первенство мира по спортивной борьбе, в ноябре планируется Кубок мира по борьбе на поясах и чемпионат Европы по дзюдо, в 2022 году — чемпионат мира по волейболу.

— Мы исходим из того, что спорт должен стать самой что ни на есть национальной идеей. Понятно, что власть должна решать вопросы экономики, ЖКХ, образования и других сфер. Но спорт — это то, на что мы опираемся в формировании здорового образа жизни наших граждан, — отметил глава региона на встрече с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым, прибывшим в Уфу для участия в мероприятиях Всероссийского дня ходьбы.

Материалы по теме:
спорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы