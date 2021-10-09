Радий Хабиров: Уфа способна подготовить инфраструктуру для зимних Олимпийских игр

Радий Хабиров, общаясь с журналистами, отметил, что Уфа способна подготовить инфраструктуру для проведения здесь зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.
— Наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для [зимних] Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем, — подчеркнул глава республики.
Напомним, Россия лишь однажды принимала зимние Олимпийские игры — в 2014 году в Сочи.
По словам Радия Хабирова, в Башкирии накоплен огромный опыт организации спортивных мероприятий. В августе этого года в республике прошло Первенство мира по спортивной борьбе, в ноябре планируется Кубок мира по борьбе на поясах и чемпионат Европы по дзюдо, в 2022 году — чемпионат мира по волейболу.
— Мы исходим из того, что спорт должен стать самой что ни на есть национальной идеей. Понятно, что власть должна решать вопросы экономики, ЖКХ, образования и других сфер. Но спорт — это то, на что мы опираемся в формировании здорового образа жизни наших граждан, — отметил глава региона на встрече с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым, прибывшим в Уфу для участия в мероприятиях Всероссийского дня ходьбы.