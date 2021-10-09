Параальпинист Рустам Набиев вернулся в Уфу после восхождения на гору-«восьмитысячник»

— То, что сделал этот парень, невероятно… И для десятков, сотен тысяч людей он станет новым маяком. Если у вас опускаются руки и вы не можете найти в себе силы двигаться дальше, вспомните о человеке, который на руках прошёл по снегу и льду 30 километров, покорив гору высотой более 8 тысяч метров, — написала Ленара Иванова.