Параальпинист Рустам Набиев вернулся в Уфу после восхождения на гору-«восьмитысячник»

Параальпинист Рустам Набиев вернулся в Уфу после восхождения на гору-«восьмитысячник»
Параальпинист Рустам Набиев вернулся в Уфу после восхождения на гору-«восьмитысячник»
Вчера, 19:34СпортАндрей КоролевФото: Личная страница Ленары Ивановой в Инстаграм
Уфимец стал первым, кто покорил гору Манаслу в Гималаях на руках.

Уфимский параальпинист, популярный блогер Рустам Набиев, первым на одних руках покорившим гору Манаслу высотой 8163 метров, вернулся в столицу Башкирии. Об этом рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

— То, что сделал этот парень, невероятно… И для десятков, сотен тысяч людей он станет новым маяком. Если у вас опускаются руки и вы не можете найти в себе силы двигаться дальше, вспомните о человеке, который на руках прошёл по снегу и льду 30 километров, покорив гору высотой более 8 тысяч метров, — написала Ленара Иванова.

Это восхождение Рустам посвятил своей ушедшей матери.

— Масштабы гор, которые предстали передо мной, огромны. Стояла задача покорить их, и я её выполнил. Ни разу не возникло желания развернуться. Знал, что будет трудно. Когда чувствовал боль и руки уже не слушались, проходил на обезболивающих. Плечи износились, — рассказал Рустам, который за 39 дней путешествия сбросил 12 кг.

По словам параальпиниста, в его ближайших планах — Килиманджаро, куда он собирается отправиться вместе с семьей.

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