Уфимские ветераны хоккея стали последними на домашнем турнире

Кроме известных в прошлом юлаевцев, в нем принимали участие хоккеисты, защищавшие в недавнем прошлом цвета таких клубов как «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск) и «Молот» (Пермь). Турнир проходил на площадках легендарного Дворца спорта три дня.

В итоге, победителем стал казанский "Ак Барс". Второе место у магнитогорского "Металлурга", на третьем - пермский "Молот". "Салават Юлаев" увы, завершил турнир на последнем, четвертом месте, потерпев во всех встречах поражения.

Все результаты матчей:

ХК «Салават Юлаев» - ХК «Молот» 3:5

ХК «Металлург» - ХК «Ак Барс» 2:9

ХК « Молот» - ХК «Металлург» 7:3

ХК «Салават Юлаев» - ХК «Ак Барс» 3:7

ХК «Ак Барс» - ХК «Молот» 5:3

ХК «Салават Юлаев» - ХК «Металлург» 7:9

Также оргкомитет турнира определил лучших игроков турнира. лучший вратарь – Сергей Кикин («Салават Юлаев»); лучший защитник – Игорь Плотников («Металлург»); лучший нападающий – Сергей Пискунов («Молот»); лучший бомбардир – Виктор Калачик («Ак Барс»).