Роналду может выйти в старте «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

«Советский спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ пишет, что наставник «МЮ» Эрик Тен Хаг готов выпустить Роналду с первых минут встречи. Специалист напомнил, что Криштиану начинал игру с «Брентфордом» в стартовом составе. По мнению Тен Хага, португалец готов принимать участие в большинстве матчей с первых минут.