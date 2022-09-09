Роналду может выйти в старте «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Роналду может выйти в старте «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Роналду может выйти в старте «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Вчера, 22:30
Спорт
Фото: pxhere.com
Дебютный поединок в турнире для португальца может выпасть на игрус «Реалом Сосьедад».

«Советский спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ пишет, что наставник «МЮ» Эрик Тен Хаг готов выпустить Роналду с первых минут встречи. Специалист напомнил, что Криштиану начинал игру с «Брентфордом» в стартовом составе. По мнению Тен Хага, португалец готов принимать участие в большинстве матчей с первых минут.

Напомним, что Роналду вновь стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. Тогда трехкратный обладатель «Золотого мяча» подписал двухлетнее соглашение.

В текущем чемпионате Англии форвард провел шесть матчей, но забить пока не смог.

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