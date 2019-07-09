Фото: pxhere.com
За полгода РУСАДА провело более 5,7 тысячи тестирований
9 июля, 17:32Спорт
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Российское антидопинговое агентство с начала года провело не менее 5,7 тысячи тестирований спортсменов.
Специалисты агентства отобрали почти семь тысяч допинг-проб, пишет RT. Только в июне РУСАДА взяло 944 пробы и провело более 800 тестов.
Работа будет продолжаться.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей