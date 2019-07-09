В Уфе откроется новый спортивный центр

Новый Центр спортивной подготовки в Уфе станет крупнейшим подобным объектом в России, заявил министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов на пресс-конференции, посвященной открытию в столице республики 53-х летних Международных детских игр (МДИ-2019).

Затраты на строительство составили 3 млрд 44 млн рублей, еще 300 млн направлено на оснащение центра оборудованием. Основная часть средств выделена из бюджета республики, объем федерального софинансирования — чуть более 250 млн рублей.

Центр расположен на въезде в Затон и занимает территорию в 13 гектаров. Общая площадь комплекса составляет 37 тысяч квадратных метров, вместимость — более трёх тысяч зрителей. Объект включает четыре бассейна, открытое легкоатлетическое ядро, тренажерные и спортивно-демонстрационные залы, гостиницу на 200 мест, столовую, врачебно-восстановительный центр. В общей сложности здесь созданы условия для занятий 49 видами спорта.