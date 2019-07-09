Международные детские игры в Уфе: Всё, что нужно знать о расписании соревнований
9 июля, 13:51СпортРазиф АбдуллинФото: ufacity.info
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В Уфе с 10 по 13 июля проходят летние Международные детские игры.
С 10 по 14 июля в Уфе при поддержке Международного Олимпийского Комитета пройдут 53 летние Международные детские игры (МДИ-2019). Юные спортсмены от 12 до 15 лет будут состязаться в девяти олимпийских видах спорта: легкой атлетике, плавании, фехтовании, греко-римской борьбе, дзюдо, мини-футболе, баскетболе 3х3, пляжном волейболе и скалолазании. В соревнованиях примут участие 1192 спортсмена из 84 городов 29 стран.
Администрация Уфы подготовила инфографику событий каждого дня МДИ-2019. Смотрите, изучайте, сохраняйте себе на телефон.
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Фото: ufacity.info
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Фото: ufacity.info
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Фото: ufacity.info
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Фото: ufacity.info
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