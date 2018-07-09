Гандболистки «Уфа-Алисы» приступили к тренировкам

Подготовка к новому сезону началась на тренировочной базе команды - в зале спортивной школы №13. На командном собрании тренерский штаб озвучил план предсезонной работы и представил нового сотрудника. Заниматься физической подготовкой игроков теперь будет Ильшат Сакаев.

Чуть больше недели команда будет тренироваться в зале и на улице, а затем отправится в Краснодарский край на Азовское море. В местечке Кучугуры пройдут трехнедельные сборы. По словам тренерского штаба там созданы великолепные условия для подготовки. В прошлом сезоне на этой базе работали действующие чемпионки страны - гандболистки Ростов-Дона.