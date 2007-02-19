В Уфе пройдет Всероссийское соревнование общества «Динамо» по боксу

Чемпионат посвящен памяти генерал-майора милиции, бывшего министра внутренних дел республики Рауля Файрузова.

С 10 по 16 июня сильнейшие боксеры России соберутся в уфимском спорткомплексе «Динамо», чтобы принять участие во Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по боксу.

Соревноваться будут команды региональных динамовских обществ. Сред почетных гостей будут главный федеральный инспектор по республике, председатель попечительского совета «Динамо», генеральный секретарь федерации бокса России и многие другие.

Открытие чемпионата, который посвящен памяти генерал-майора милиции, бывшего министра внутренних дел республики Рауля Файрузова, состоится 11 июня в 16:30 в спортивном комплексе «Динамо» (ул. Карла Маркса, 2). Торжественное закрытие - 16 июня в 14:00.

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