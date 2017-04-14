Курбан Бердыев вернулся в Казань

Он будет новым главным тренером ФК «Рубин».

Казанский «Рубин» договорился с Курбаном Бердыевым о его возвращении на пост главного тренера, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

Клуб планирует заключить со специалистом и его тренерским штабом долгосрочный контракт. Курбан Бердыев уже прошел медосмотр, а завтра футбольный клуб «Рубин» отправится на первые сборы.

- Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать, — высказался Курбан Бердыев.

«Рубин» уже объявил об отставке испанского специалиста Хави Грасии с поста главного тренера, передает РИА «Новости».

- Я рад возвращению Курбана Бердыева. Ждем первых тренировок под его руководством. Он хороший тренер. Не нужно далеко ходить, искать. Достаточно посмотреть, какие клубы он обыгрывал. Этим все сказано, - передает агентство слова футболиста «Рубина» Виталия Устинова.

Действительно, тренерская карьера Бердыева говорит сама за себя. Он возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год. За это время с командой он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также завоевал Кубок страны. В прошедшем сезоне Бердыев занимал должность вице-президента – тренера в «Ростове», которую официально покинул 1 июня.

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