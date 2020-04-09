Фитнес-арена «3000» предлагает тренировки в онлайн-режиме для взрослых и детей дома

Активный образ жизни и хорошая физическая форма — это лучший способ укрепить иммунитет и оставаться здоровым как можно дольше. Как делать это сейчас, в условиях самоизоляции? Все просто!

Нужно пройти по ссылке http://fitness3000.ru/reg-online/ и зарегистрироваться, чтобы получить доступ к бесплатным онлайн тренировкам. По ссылке вы найдете 95 вариантов тренировок в 8 категориях которые уже готовы к просмотру. Тренировки будут оставаться открытыми и доступными до тех пор, пока ситуация с эпидемиологической обстановкой не пойдет на спад.

Чем можно заниматься?

LES MILLS BODYBALANCE VIRTUAL — комплекс упражнений на основе йоги, пилатеса и тай-цзы. Настроение улучшится, напряжение снимется, а тело станет более гибким.

LES MILLS GRIT — суперинтенсивные интервальные тренировки, направленные на максимальное сжигание жира.

LES MILLS BODYATTACK — высокоинтенсивная тренировка, укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает координацию и выносливость.

LES MILLS SH'BAM VIRTUAL — танцевальная тренировка, обеспечит заряд бодрости и хорошее настроение.

BARRE — сочетание балетных движений с упражнениями из пилатеса и йоги, роскошная осанка и подтянутое тело — результат BARRE-тренировок.

LES MILLS BODYCOMBAT VIRTUAL — бесконтактная энергичная тренировка с элементами боевых искусств.

А для детей разных возрастов — BORN TO MOVE. Это специально разработанная программа весёлых тренировок под музыку.

Эти и многие другие направления всегда есть на сайте fitness3000.ru, где каждый сможет выбрать себе тренировку по своему вкусу.