«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» в пятом матче серии

Сегодня уфимская хоккейная команда «Салават Юлаев» поборется за победу в игре с «Авангардом». Это уже пятая игра ¼ финала Восточной конференции КХЛ. Матч состоится в городе Балашиха в 17:00 по московскому времени. Уфимцы смогут посмотреть прямую трансляцию.