«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» в пятом матче серии
9 марта, 12:04СпортКарина МамаеваФото: ХК "Салават Юлаев"
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Игру можно будет посмотреть в прямой трансляции.
Сегодня уфимская хоккейная команда «Салават Юлаев» поборется за победу в игре с «Авангардом». Это уже пятая игра ¼ финала Восточной конференции КХЛ. Матч состоится в городе Балашиха в 17:00 по московскому времени. Уфимцы смогут посмотреть прямую трансляцию.
По итогам прошедших четырех матчей счет в серии составил 2:2. Омская хоккейная команда одержала победу в первом и четвертом матче, а «Салават Юлаев» оказался сильнее и быстрее во втором и третьем. Последняя игра закончилась поражением уфимской команды со счетом 5:1.
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