Команда «Женский сектор» выиграла футбольный турнир в Уфе
В Уфе прошел первый футбольный турнир среди любительских женских команд.
Вчера, 8 марта, на стадионе «Нефтяник» в Уфе можно было наблюдать необычные соревнования. При температуре в -15 градусов на футбольном поле собрались женские любительские команды.
За звание победителя турнира боролись команды: «Стерлитамак», «Дочери ГИБДД», «Союз театральных деятелей», «Женский сектор», БСТ, «Башавтоком», «Гербалайф».
- Какие цели вы ставите себе на турнир? – спрашивал футболисток разных команд пресс-секретарь ФК «Уфа» Сергей Тыртышный.
Ответы были обескураживающе весенними:
- Повеселиться!
- Попиариться!
- Запомнить 8 марта 2018 года на всю жизнь!
Судя по веселым лицам участниц, эти цели были достигнуты.
Первое место в турнире завоевала команда «Женский сектор» – болельщицы футбольного клуба «Уфа».
Второе место у девушек Башкирского спутникового телевидения, третье заняла команда «Гербалайф».
На четвертом – команда их Стерлитамака.
Почетным гостем турнира стал главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак. Разумеется, многие использовали эту возможность для селфи.
- Разрешите поздравить с праздником, пожелать вам счастья, - сказал представительницам прекрасного пола Сергей Семак. - Самое главное в жизни слово – «любить», потому что, если бы не любовь, не было бы меня, не было бы вас, если бы не любовь к футболу. Момент, который объединил нас, – это футбол.