«Амкар» проиграл в Уфе «Арсеналу»

Сегодня на уфимском стадионе «Нефтяник» состоялся домашний матч «Амкара» с тульским «Арсеналом». Стадион в Перми был признан несоответствующим стандартам.

Вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич дважды отразил пенальти. Первый раз -в начале матча, когда бил Артем Дзюба. Но нападающий сумел все же забить, ударив по отскочившему мячу. Второй раз в конце матча Хомич отбил пенальти, когда бил Кангваю Мяч только чиркнул по перекладине.

Но тульской команде удалась атакующая комбинация, Комбаров навесил в штрафную на голову Дзюбе, то скинул мяч Ткачеву. Тот мощно пробил с близкого расстояния. 2:0 – таким и стал окончательный счет матча.