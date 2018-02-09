ВКонтакте начинается трансляция XXIII Зимних Олимпийских игр

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В том числе будут показаны эксклюзивные материалы международного олимпийского комитета.
Участники социальной сети Вконтакте смогут увидеть церемонию открытия и все соревнования в прямом эфире на главной странице vk.com/video. Также в официальном сообществе Международного олимпийского комитета пройдут эксклюзивные пресс-конференции МОК и интервью со спортсменами.
За соревнованиями по всем видам спорта на любых устройствах можно будет наблюдать благодаря нескольким видеопотокам из Пхенчхана. Один поток будет круглосуточным – там будут транслироваться повторы самых ярких моментов Олимпады, анонсы будущих эфиров и регулярно обновляемые результаты.
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