ВКонтакте начинается трансляция XXIII Зимних Олимпийских игр

Участники социальной сети Вконтакте смогут увидеть церемонию открытия и все соревнования в прямом эфире на главной странице vk.com/video. Также в официальном сообществе Международного олимпийского комитета пройдут эксклюзивные пресс-конференции МОК и интервью со спортсменами.

За соревнованиями по всем видам спорта на любых устройствах можно будет наблюдать благодаря нескольким видеопотокам из Пхенчхана. Один поток будет круглосуточным – там будут транслироваться повторы самых ярких моментов Олимпады, анонсы будущих эфиров и регулярно обновляемые результаты.