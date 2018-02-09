Тренировочная база в Уфе останется без команды-участницы ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила список тренировочных баз, которые будут использоваться сборными-участницами чемпионата мира 2018 года на время турнира, сообщает ТАСС. Вот полный список баз (он опубликован на сайте ФИФА):

Как видим, Уфы в этом списке нет. Напомним, под Уфой в 2017 году начали строить тренировочную базу в соответствии с требованиями ФИФА. 30 августа 2017 года там засеяли траву, срок окончания строительства - декабрь 2017 года, стоимость - около 150 млн руб.