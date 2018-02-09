Тренировочная база в Уфе останется без команды-участницы ЧМ-2018
Вчера, 21:10СпортРазиф АбдуллинФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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ФИФА утвердила список баз, которые будут использовать сборные стран-участниц чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.
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Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила список тренировочных баз, которые будут использоваться сборными-участницами чемпионата мира 2018 года на время турнира, сообщает ТАСС. Вот полный список баз (он опубликован на сайте ФИФА):
- Москва и Подмосковье - Россия (УТЦ "Новогорск"), Португалия (УТЦ "Сатурн"в Кратово), Германия (база ЦСКА в Ватутинках), Аргентина (ГУОР "Бронницы"), Бельгия (СК "Гучково" в Дедовске), Франция (Истра), Мексика (база "Новогорск-Динамо"), Тунис (стадион "Строитель" в Селятино), Иран (база "Локомотива" в Баковке), Перу (Химки, стадион "Арена-Химки");
- Сочи - Бразилия ("Юг Спорт"), Польша (стадион "Спутник-Спорт");
- Тольятти - Швейцария (стадион "Торпедо");
- Нижний Новгород - Уругвай (спортивный центр "Борский");
- Грозный - Египет (стадион "Ахмат-Арена");
- Калининград - Сербия (стадион "Балтия");
- Казань и республика Татарстан - Австралия(база ХК "Ак Барс"), Япония (база ФК "Рубин"), Колумбия (стадион "Свияга" в деревне Медведково);
- Краснодар - Испания (база ФК "Краснодар");
- Анапа - Дания (стадион "Понтос");
- Санкт-Петербург и Ленинградская область - Хорватия (Рощино, "Лесная Рапсодия", Ленинградская область), Англия (Репино), Южная Корея (стадион "Спартак"), Саудовская Аравия (база ФК "Зенит"), Коста-Рика (стадион "Олимпиец");
- Саранск - Панама (центр олимпийской подготовки);
- Воронеж - Марокко (стадион "Чайка");
- Ессентуки - Нигерия ("Ессентуки Арена");
- Калуга - Сенегал (стадион "Спутник");
- Зеленогорск - Англия (стадион "Спартак" - только тренировочные занятия, проживают в Репино (Ленинградская область));
- Геленджик - Исландия (стадион "Олимпи"), Швеция (стадион "Спартак").
Как видим, Уфы в этом списке нет. Напомним, под Уфой в 2017 году начали строить тренировочную базу в соответствии с требованиями ФИФА. 30 августа 2017 года там засеяли траву, срок окончания строительства - декабрь 2017 года, стоимость - около 150 млн руб.
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Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru
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