Сергею Семаку предложили новый контракт с «Уфой»

- Да, мы предложили новый контракт Семаку. Дальше выбирать Сергею Богдановичу. Мы полностью удовлетворены его работой в «Уфе». Нам нравится с ним сотрудничать, хотим продолжить совместную работу и в дальнейшем, - заявил изданию генеральный директор клуба Шамиль Газизов.