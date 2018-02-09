Сергею Семаку предложили новый контракт с «Уфой»

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Предыдущий контракт Сергей Семак в качестве главного теренера подписал с клубом год назад.
ФК «Уфа» предложил продлить контракт главному тренеру команды Сергею Семаку, сообщает «РИА Новости».
- Да, мы предложили новый контракт Семаку. Дальше выбирать Сергею Богдановичу. Мы полностью удовлетворены его работой в «Уфе». Нам нравится с ним сотрудничать, хотим продолжить совместную работу и в дальнейшем, - заявил изданию генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Сергей Семак занял место главного тренера «Уфы» в декабре 2016 года, после ухода в ЦСКА Виктора Гончаренко. После 20 туров текущего чемпионата России «Уфа» занимает шестую строчку турнирной таблицы.
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