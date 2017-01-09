Как футболисты «Уфы» провели новогодние каникулы

Сегодня, 9 января, футболисты ФК «Уфа» вышли из отпуска и собрались в Москве для медобследования.

Футбольный клуб «Уфа» подготовил материал о том, как отдыхали футболисты.

Капитан команды Азамат Засеев, а также игроки Игорь Безденежных, Александр Филин и Вячеслав Кротов провели несколько дней отпуска коллективно в Таиланде, на Симиланских островах. Здесь экс-спартаковец Вячеслав Кротов успел сделать предложение руки и сердца своей любимой девушке Дарье.

Гиорги Шелия поднялся на вершины грузинских гор.

Иван Обляков съездил с любимой в Таллин.

Тренер ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра отправился к семье на родину в Бразилию.

Азамат Засеев из сказочного Таиланда отправился в родной Владикавказ и встретил Новый год в кругу семьи.

Марсиньо провел отпуск с семьей в Южной Америке.





Диего Карлос покатался на лошади.

Сильвестр Игбун подарил детям футболки ФК "Уфа".