Как футболисты «Уфы» провели новогодние каникулы
Фотографии опубликовал ФК "Уфа".
Сегодня, 9 января, футболисты ФК «Уфа» вышли из отпуска и собрались в Москве для медобследования.
Футбольный клуб «Уфа» подготовил материал о том, как отдыхали футболисты.
Капитан команды Азамат Засеев, а также игроки Игорь Безденежных, Александр Филин и Вячеслав Кротов провели несколько дней отпуска коллективно в Таиланде, на Симиланских островах. Здесь экс-спартаковец Вячеслав Кротов успел сделать предложение руки и сердца своей любимой девушке Дарье.
Гиорги Шелия поднялся на вершины грузинских гор.
Иван Обляков съездил с любимой в Таллин.
Тренер ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра отправился к семье на родину в Бразилию.
Азамат Засеев из сказочного Таиланда отправился в родной Владикавказ и встретил Новый год в кругу семьи.
Марсиньо провел отпуск с семьей в Южной Америке.
Диего Карлос покатался на лошади.
Сильвестр Игбун подарил детям футболки ФК "Уфа".
Кехинде Фатаи отправился домой в Нигерию.
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