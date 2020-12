Бывший защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер, ныне выступающий за мадридский «Атлетико», может вернуться в чемпионат Англии.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на The Telegraph. По данным источника, 30-летний футболист привлек внимание «Манчестер Юнайтед», который хочет пригласить его в качестве конкурента для Аарона Ван-Биссаки. Добавим, что Триппьер перебрался в Испанию летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей и отдал три голевых паса, а его контракт действует до 30 июня 2022 года.

