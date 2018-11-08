Фото: pxhere.com
У футболиста ЦСКА Фернандеса сотрясение мозга
Сегодня, 22:22Спорт
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Футболист ЦСКА и сборной России Марио Фернандес получил сотрясение мозга в результате травмы головы. Для восстановления спортсмену понадобится несколько недель.
Как информирует газета «Известия» 8 ноября, Фернандес был травмирован в матче четвертого раунда этапа Лиги чемпионов в ходе первых десяти минут игры с итальянской «Ромой».
Скорее всего, Фернандес не сможет участвовать в ноябрьских встречах сборной страны с Германией и Швецией.
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