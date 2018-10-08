Спортсменка из Башкирии завоевала золото летних юношеских Олимпийских игр
В соревнованиях принимали участие более 4-х тысяч спортсменов от 15 до 18 лет из 206 стран мира. Медали были разыграны в 32 видах спорта.
Как сообщили в пресс-службе минспорта РБ, спортивный форум будет проходить в Буэнос-Айресе до 18 октября. В этому году в программу были включены новые виды спорта: брейк-данс, каратэ, скалолазание, роллер-спорт и акробатика. Два вида спорта – сквош и поло – будут представлены в качестве демонстрационных.
В сборной России были три спортсмена из нашей республики. Лидер сборной Башкортостана по плаванию Полина Егорова, чемпион по стрельбе из лука, уфимец Станислав Черемискин и Айгуль Гареева, выступающая сразу в двух дисциплинах по велоспорту.
Каждый из спортсмен уже представлял страну и республику на международных соревнованиях, они не раз становились победителями и призерами первенств мира и Европы.
7 октября состоялись первые старты у пловцов. По итогам смешанной эстафеты 4х100 м (вольный стиль) «золото» завоевала сборная России, в составе которой выступила воспитанница башкирского спорта, уроженка города Салават Полина Егорова. Второе место заняли пловцы из Бразилии, третье место у Китая.