Спортсменка из Башкирии завоевала золото летних юношеских Олимпийских игр

Как сообщили в пресс-службе минспорта РБ, спортивный форум будет проходить в Буэнос-Айресе до 18 октября. В этому году в программу были включены новые виды спорта: брейк-данс, каратэ, скалолазание, роллер-спорт и акробатика. Два вида спорта – сквош и поло – будут представлены в качестве демонстрационных.

В сборной России были три спортсмена из нашей республики. Лидер сборной Башкортостана по плаванию Полина Егорова, чемпион по стрельбе из лука, уфимец Станислав Черемискин и Айгуль Гареева, выступающая сразу в двух дисциплинах по велоспорту.

Каждый из спортсмен уже представлял страну и республику на международных соревнованиях, они не раз становились победителями и призерами первенств мира и Европы.