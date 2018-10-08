На детский и юношеский хоккей в Башкирии не нашли денег

Под угрозой проведения - чемпионаты Детской и Юношеских хоккейных лиг республики. Руководителям СДЮШОР, ДЮСШ и различным командам республики уже разосланы официальные письма за подписью Президента ОФХРБ Вадима Кашапова.

В нем сообщается, что у организации нет средств на оплату 1-го тура соревнований. Фотография письма оказалась в распоряжении нашей редакции. Оба турнира пока заморожены и неизвестно, что с ними будет дальше.

Напомним, ОФХРБ, как и многие спортивные организации республики, финансируется Фондом социальных целевых программ. Как нам сообщили в самом Фонде, хоккейная федерация, согласно предоставленной смете на сезон 2018/2019, деньги получает исправно. А почему ей не хватило средств на детские и юношеские соревнования, вопрос лучше задать людям из федерации. Мы дозвонились до самого президента федерации Вадима Кашапова. Впрочем, от подробных комментариев он воздержался, однако заверил, что стопроцентной угрозы срыва соревнований нет:

- Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет снят. Мы находимся на стадии его решения, занимаемся оргвопросами, - заявил Кашапов.

Также отметим, что на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики этой проблеме было уделено пара минут. Рустэм Марданов, ознакомившись с проблемой нехваткой средств на проведение соревнований, поручил разобраться с этим вопросом заместителю премьер-министра правительства республики Марату Магадееву.

По нашей информации, Объединенная федерация хоккея Башкирии испытывает финансовые проблемы достаточно продолжительное время. Как сообщил наш информированный источник, эта организация должна ХК «Салават Юлаев»1,5 миллиона рублей за аренду льда. А здесь еще и нехватка средств на проведение ежегодных детских и юношеских соревнований, в которых участвуют более сорока команд из различных городов и поселков республики. Это почти полторы тысячи детей.

Напомним, что Объединенная федерация хоккея Башкирии была создана в 2015 году в противовес Федерации хоккея Башкирии, которая работала в республике с 2002 года.

Идейным вдохновителем первой был знаменитый в прошлом хоккеист Александр Семак, а второй долгие годы руководил его бывший партнер по команде «Салават Юлаев», той самой знаменитой плеяды игроков 1966-го года рождения, Александр Николаев. Три года назад под давлением местных властей Федерация последнего была лишена государственной аккредитации Министерства молодежной политики и спорта республики и, фактически, ликвидирована. Отметим, что именно прежняя хоккейная федерация создала детскую (ДХЛ) и юношескую (ЮХЛ) хоккейные лиги, соревнования которых она успешно проводила несколько лет.