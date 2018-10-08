Главным тренером мадридского ФК «Реал» может стать Антонио Конте
Сегодня, 19:24Спорт
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В случае увольнения нынешнего главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал» Хулена Лопетеги его место может занять экс-наставник ФК «Челси» из Лондона и сборной Италии Антонио Конте.
Решение об увольнении Лопетеги будет принято после игры «Реала» с «Барселоной». Об этом восьмого октября пишет газета «Известия».
Матч «Реала» с каталонской Барселоной пройдет 28 октября. Если «Реал» проиграет, то Лопетега скорее всего лишится работы. На данный момент в мире лишь Антонио Конте является свободным тренером топ-уровня. Также хозяева «Реала» рассматривают кандидатуру Сантьяго Солари на пост главного тренера. Однако Солари сейчас тренирует команду «Кастилья».
Отметим, что «Реал» не смог одержать победы в последних трех матчах. Он проиграл Севилье» со счетом 3:0 и «Алавесу» (1:0). С «Атлетико» из Мадрида «Реал» сыграл вничью 0:0. А в Лиге чемпионов «Реал» уступил ЦСКА со счетом 1:0.
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