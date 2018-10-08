Главным тренером мадридского ФК «Реал» может стать Антонио Конте

Решение об увольнении Лопетеги будет принято после игры «Реала» с «Барселоной». Об этом восьмого октября пишет газета «Известия».

Матч «Реала» с каталонской Барселоной пройдет 28 октября. Если «Реал» проиграет, то Лопетега скорее всего лишится работы. На данный момент в мире лишь Антонио Конте является свободным тренером топ-уровня. Также хозяева «Реала» рассматривают кандидатуру Сантьяго Солари на пост главного тренера. Однако Солари сейчас тренирует команду «Кастилья».