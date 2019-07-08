Мексика победила США на финальной игре Золотого кубка КОНКАКАФ
8 июля, 19:08СпортФото: ru.m.wikipedia.org
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Мексиканские футболисты победили соперников из США в финальной игре Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.
Встреча проходила в Чикаго, информирует 8 июля газета «Известия».
Финальный счет встречи - 1:0. Гол принадлежит Джовани дос Сантосу.
Мексиканцы стали победителями уже в восьмой раз. У сборной США - шесть трофеев. Лучшим футболистом турнира стал Рауль Хименес из Мексики.
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