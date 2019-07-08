Футбольный клуб «Уфа» презентует новую игровую форму и новых игроков в ней

17 июля на площади Гостиного Двора в 19:30 состоится презентация игровой формы на сезон 2019/20 и встреча с новичками команды.

В новом сезоне «Уфа» продолжит играть в форме производства фирмы JOMA. Специально для клуба испанская компания разработала индивидуальный дизайн маек и изготовила эксклюзивные комплекты.