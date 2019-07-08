Футбольный клуб «Уфа» презентует новую игровую форму и новых игроков в ней
8 июля, 16:00СпортЗлата ЗуковичФото: fcufa.pro
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Об этом сообщили на официальном сайте уфимской команды.
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17 июля на площади Гостиного Двора в 19:30 состоится презентация игровой формы на сезон 2019/20 и встреча с новичками команды.
В новом сезоне «Уфа» продолжит играть в форме производства фирмы JOMA. Специально для клуба испанская компания разработала индивидуальный дизайн маек и изготовила эксклюзивные комплекты.
Гости смогут сделать крутые селфи и получить автографы с новыми игроками, посмотреть футбольный фристайл в исполнении воспитанников школы ФК «Уфа», а также принять участие в розыгрыше призов и подарков от клуба.
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