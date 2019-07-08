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Футбольный клуб «Уфа» презентует новую игровую форму и новых игроков в ней
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Футбольный клуб «Уфа» презентует новую игровую форму и новых игроков в ней

8 июля, 16:00СпортЗлата ЗуковичФото: fcufa.pro
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