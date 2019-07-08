ФК «Уфа» забил девять мячей в ворота австрийского «Ваккера»

В первом тайме уфимцы забили быстрый гол, затем смогли еще дважды поразить ворота соперника, австрийцы ответили одним забитым голом. Во втором тайме уфимская команда смогла еще шесть раз довести атаки до голов.

Соперник у уфимцев был, конечно, на порядок ниже классом, австрийский «Ваккер» в прошлом сезоне вылетел из первой бундеслиги во вторую. Но надо отметить, что лидер российского чемпионата «Зенит», например, обыграл эту же команду с меньшим счетом – 6:1.

В ходе матча комментатор пресс-секретарь клуба Сергей Тыртышный отметил, что уфимцы к концу сборов испытывают меньше беговой нагрузки и поэтому показывают хорошие скорости на поле.

Неплохо показал себя воспитанник уфимской школы Данила Емельянов, он отдал голевую передачу и забил гол. Появился на поле и Йонуц Неделчару, которого СМИ уже отправляли в разные клубы. По этому поводу тот же Тыртышный заметил, что срок трансферного окна еще не закончился.

Хет-триком отличился Ловро Бизяк. Свои мячи забили также Вячеслав Кротов, Николай Гиоргобиани, Кэтелин Карп, Йонуц Неделчару и Андрей Козлов. Козлов забил с пенальти, который сам же и заработал.

- На этой неделе наша команда вернется в Уфу, где продолжит подготовку к старту чемпионата России, а уже 13 июля сыграет в Екатеринбурге против «Урала», - сообщили в пресс-службе ФК «Уфа».