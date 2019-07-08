Экс-капитан «Тороса» и известный тренер поддержали Василия Чижова

4 июля 28-летний воспитанник Василия Чижова, а ныне хоккеист заштатного клуба чемпионата Эстонии Тимур Бараев, в интервью Медиакорсети позволил себе негативно отозваться о своем бывшем наставнике по нефтекамскому «Торосу». Цитируем его слова о, якобы, имевшем место эпизоде при подписании контракта с клубом ВХЛ: «При подписании контракта в тренерской с глазу на глаз, В. А. Чижов попросил выйти своих помощников и потребовал с меня взятку за то, что оставляет меня в составе команды. Я сделал вид, что не понял его».

Эти слова всерьез всколыхнули хоккейный мир не только республики, но и страны. Мы справедливо посчитали, что на этот счет должны высказаться и защитники Василия Чижова, обзвонив ряд действующих хоккеистов, игроков, выступавших под его началом, а также его друзей, которые прокомментировали скандальное высказывание Тимура Бараева. Приводим наиболее эмоциональные мнения.

Известный тренер Александр Шахворостов в интервью нашему изданию сказал, что был, мягко говоря, шокирован словами этого хоккеиста:

— Эмоции очень негативные на слова Тимура. И эти слова похожи на заказную провокацию. Потому что, то о чем сказал он, это невозможно. Я знаю и Тимура Бараева хорошо, и Василия Анатольевича очень давно.

И сейчас у меня по этому поводу один гнев и шок.

Это интервью мы обсуждали с моими хоккейными друзьями и коллегами. И, вы знаете, мнение у нас одно: за Тимура кто-то решил. Ему сказали — скажи вот так, он и сказал.

Василий Чижов давал ему поддержку, шансы заиграть в свое время, но у него не пошло. У игроков часто виноват тренер. И порой они затаивают обиды. А сам Тимур, как игрок, подавал надежды.

Он у меня проходил сборы, когда я тренировал «Магнитку-91», и видел его в своей команде. Но были нюансы, и он решил развивать свою карьеру по-другому. Были, конечно и травмы у него.

Что касается Василия Анатольевича, то я его знаю очень давно. Мы играли друг против друга как хоккеисты, а потом как тренеры. Это порядочный человек, большой друг. А сейчас я ему и тренерскому штабу команды «Салават Юлаев» желаю удачи, терпения и отличного сезона. А главное — не обращать внимания на несправедливую словесную грязь.

Сильно был удивлен словам Тимура Бараева в адрес Василия Чижова и экс-капитан нефтекамского «Тороса» Сергей Карпов. Бывший защитник лично не знал этого хоккеиста, но убежден в одном: Тимуру, возможно не бесплатно, кто-то сказал сделать именно так:

— В голове не укладывается, что вот этот парень, как какой-то зеленый мальчик, у которого не получилось в хоккее, пошел на такое.

Есть ощущение, что ему дали денег, чтобы он сказал такое об уважаемом специалисте.

Как игрока его никто не знает. Я сам о нем не слышал ничего никогда.

А вообще, скажу так, я хоть живу и работаю в Москве, неплохо знаю, что происходит в башкирском хоккее, вокруг «Салавата Юлаева». Там ведь постоянно текучка кадров, интриги. Пришел Василий Анатольевич Чижов, абсолютный профессионал и хоккейный человек, и тут кто-то извне желает его свалить любыми способами.

Я прекрасно помню, каким тренером в «Торосе» был Чижов. При нем был порядок и дисциплина. Он был локомотивом всего позитивного, что было в команде. Для него все хоккеисты были равны, но если кто-то был откровенно слаб, давал шанс. И поэтому меня и многих моих бывших одноклубников по нефетекамской команде это интервью реально взбесило.

Наша справка: Александр Шахворостов

Родился: 28 января 1968 года в Усть-Каменогорске. Мастер спорта.

Игровая карьера: «Торпедо» Усть-Каменогорск, СКА Свердловск.

Тренерская карьера: СДЮШОР «Торпедо» Усть-Каменогорск, СДЮСШОР «Металлург» Магнитогорск, «Ак Барс-2» Казань, «Барс» Казань, студенческая сборная России, «Дизель» Пенза, «Нефтехимик» Нижнекамск.

Достижения: В качестве главного тренера дважды приводил магнитогорский «Металлург» к золотым медалям первенства России среди юношей 1991 года рождения (2005, 2006), золотые медали Универсиады (2009, 2011).

Сергей Карпов

Родился 11.03.1984 в. г. Москва, воспитанник ХК «Динамо» (Москва). Мастер спорта по хоккею.

Обладатель Кубка Братины ВХЛ 2011/2012 в составе ХК «Торос» (г.Нефетекамск)

Лучший защитник сезона 2012/2013 ВХЛ

Игрок Молодежной сборной России на Молодежном Чемпионате Мира 2003/2004 г