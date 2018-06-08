В «Салават Юлаев» перешел серебряный призер молодежного чемпионата мира
Сегодня, 10:35СпортРустэм БашкирцевФото: Риа Новости
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Игроками обменялись «Салават Юлаев» и омский «Авангард».
«Салават Юлаев» подписал серебряного призера молодежного чемпионата мира омского «Авангарда», сообщили в официальной группе уфимского хоккейного клуба.
Клуб получил права на серебряного призера молодежного чемпионата мира-2016, нападающего 22-летнего Артура Лауту. Хоккеист сыграл 79 матчей в КХЛ и набрал 9 (7+2) очков. А в «Авангард» перешел вратарь «Толпара» Георгий Дубровский.
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