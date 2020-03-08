Николай Валуев открыл в Уфе спортшколу олимпийского резерва по боксу

— Этот зал выпустит из своих стен много чемпионов, которыми будет гордиться вся страна и республика. Уверен, что ринг поможет вам, спортсменам, уверенно стоять на ногах, будь то спорт или любая другая стезя, которую вы для себя выберете, — отметил экс-боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев.