Николай Валуев открыл в Уфе спортшколу олимпийского резерва по боксу
Торжественное открытие состоялось в Центре спортивной подготовки республики.
Планируется, что всего в открытой спортшколе им. Н. Валуева 26 тренеров будут тренировать 714 спортсменов.
— Этот зал выпустит из своих стен много чемпионов, которыми будет гордиться вся страна и республика. Уверен, что ринг поможет вам, спортсменам, уверенно стоять на ногах, будь то спорт или любая другая стезя, которую вы для себя выберете, — отметил экс-боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
На открытии Николаю Валуеву вручили юбилейную медаль «100 лет образования РБ». Почетными гостями стали первый вице-премьер правительства РБ Андрей Назаров, вице-премьер Ирек Сагитов, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.
В день открытия, 7 марта, в Центре спортивной подготовки прошел открытый республиканский турнир «День бокса», в котором участвовали спортсмены от 10 до 40 лет из Башкирии и Оренбургской области.