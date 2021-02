Руководство «Ювентуса» не хочет выкупать Альваро Морату по окончании сезона.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на AS. Согласно источнику, туринский клуб не намерен оформлять серьезных сделок из-за непростой ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией. Отмечается, что итальянцы надеются договориться с «Атлетико» о продлении аренды игрока. Напомним, 28-летний нападающий перебрался в Турин осенью 2020 года. В данный момент он провел за «старую синьору» 26 матчей, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.

