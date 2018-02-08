В Уфе определили самого сильного батыра и подарили ему автомобиль

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Турнир собрал на своей площадке более 70 батыров из разных городов и районов республики.
7 февраля на стадионе «Динамо» прошел финальный этап традиционного открытого турнира по борьбе корэш на Кубок главы администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии.
Айгиз Зайнетдинов стал победителем Кубка и получил главный приз – автомобиль. Его имя определилось с помощью лототрона.
На финальных поединках в весовых категориях до 60, 70, 80, 90 кг, свыше 90 кг, выявили лучших корэшистов года. Ими стали Алмаз Еникеев, Артур Зулькарнаев, Альберт Рахматуллин, Айгиз Зайнетдинов и Радиф Акчурин.
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