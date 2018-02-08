В Уфе определили самого сильного батыра и подарили ему автомобиль

Турнир собрал на своей площадке более 70 батыров из разных городов и районов республики.

7 февраля на стадионе «Динамо» прошел финальный этап традиционного открытого турнира по борьбе корэш на Кубок главы администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Айгиз Зайнетдинов стал победителем Кубка и получил главный приз – автомобиль. Его имя определилось с помощью лототрона.